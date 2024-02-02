Витік показав, як ЦРУ зламувало смартфони Apple і Android під час шпигунських операцій за кордоном, а також спроби перетворити підключені до Інтернету телевізори в підслуховуючі пристрої.

Колишній інженер-програміст ЦРУ був засуджений у четвер до 40 років ув'язнення після того, як його визнали винним у тому, що уряд назвав найбільшою крадіжкою секретної інформації в історії ЦРУ, а також за зберігання зображень і відео з сексуальним насильством над дітьми.

Як пише Politico, основна частина вироку, винесеного 35-річному Джошуа Шульте у федеральному суді Манхеттена, була винесена за публічне оприлюднення WikiLeaks скарбниці секретів ЦРУ в 2017 році. Він перебуває у в'язниці з 2018 року.

"Ймовірно, ми ніколи не дізнаємося всю ступінь збитку, але я не сумніваюся, що він був величезним", - заявив суддя Джессі Фурман, оголошуючи вирок.

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Витік показав, як ЦРУ зламувало смартфони Apple і Android під час шпигунських операцій за кордоном, а також спроби перетворити підключені до Інтернету телевізори в підслуховуючі пристрої. До арешту Шульте допомагав створювати хакерські інструменти як програміст у штаб-квартирі агентства в Ленглі, штат Вірджинія.

Просячи довічного ув'язнення, помічник прокурора США Девід Вільям Дентон-молодший заявив, що Шульте несе відповідальність за "найбільш руйнівне розкриття секретної інформації в американській історії".

Отримавши можливість висловитися, Шульте скаржився головним чином на суворі умови в столичному центрі ув'язнення в Брукліні, називаючи свою камеру "моєю кліткою для тортур".

Але він також стверджував, що прокуратура одного разу запропонувала йому угоду про визнання винуватості, яка передбачала б 10-річне ув'язнення, і що з їхнього боку було несправедливо домагатися тепер довічного ув'язнення. Він сказав, що заперечує проти угоди, оскільки йому доведеться відмовитися від права на апеляцію.

"Уряд шукає не справедливості, а помсти", - сказав Шульте.

Відразу після цього суддя розкритикував деякі півгодинні висловлювання Шульте, заявивши, що він "вражений" "повною відсутністю або каяттям Шульте і прийняттям відповідальності".

Суддя заявив, що Шульте "не керувався жодним почуттям альтруїзму", а натомість "керувався гнівом, злістю та сприйнятим невдоволенням" щодо інших співробітників агентства, які, на його думку, ігнорували його скарги на робоче середовище.

Фурман сказав, що Шульте продовжував свої злочини, перебуваючи за ґратами, намагаючись розкрити секретні матеріали та створивши на своєму комп'ютері прихований файл, що містить 2400 зображень сексуального насильства над дітьми, які він продовжував переглядати з в'язниці.

У двогодинному провадженні Фурман зазначив односторінковий лист, який уряд надіслав від заступника директора ЦРУ Девіда Коена, в якому злочини Шульте описувалися як такі, що завдають "виключно серйозної шкоди національній безпеці США та ЦРУ".

Він додав: "Його дії коштували Агентству сотні мільйонів доларів; погіршили її здатність збирати іноземну розвідувальну інформацію про ворогів Америки; безпосередньо загрожували персоналу, програмам та активам ЦРУ; і поставили під загрозу національну безпеку США, погіршивши здатність ЦРУ виконувати свою місію. Коротше кажучи, дії пана Шульте завдали США значних втрат".

Що стосується 40-річного вироку, Фурман сказав, що більша частина вироку була винесена за крадіжку, скоєну ЦРУ, а шість років і вісім місяців - за обвинувальні вироки за матеріали про сексуальне насильство над дітьми.

У подальшій заяві прокурор США Деміан Вільямс заявив, що Шульте "зрадив свою країну, скоївши одні з найбільш нахабних і огидних шпигунських злочинів в американській історії".

"Зливи" секретних даних в США

У квітні 2023 в мережу просочилися десятки строго засекречених документів, що розкривають конфіденційну інформацію, призначену для вищих керівників Збройних сил і розвідки США.

13 квітня стало відомо, що був заарештований 21-річний Джек Тейшейра, який працював IT-фахівцем на військовій базі в Кейп-Код в штаті Массачусетс. Його звинуватили в тому, що він ділився оцінками американської розвідки та іншою конфіденційною інформацією в соціальній мережі Discord.

Федеральна прокуратура США вважає, що затриманий продовжує становити загрозу безпеці країни, оскільки він все ще може мати секретні документи, які слідчі ще не знайшли, і іноземні уряди можуть спробувати завербувати його.

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