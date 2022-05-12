Його звинуватили в дискредитації Збройних сил РФ.

В Росії оштрафували на 93 тисячі рублів чоловіка, який вилив на ґанок мерії Новосибірська жовту і синю фарбу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Tayga.info.

Директор приватної котельні Станіслав Карзанов розлив фарби в кольорах українського прапора на ґанок мерії.

Суддя Центрального районного суду визнала його винним відразу за двома протоколами за ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації).

Також повідомляється, що суд розгляне ще один протокол за цією ж статтею.

Раніше повідомлялося, що у РФ тренера спортивної школи тричі оштрафували за зірвані літери Z.

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