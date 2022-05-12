В Росії оштрафували на 93 тисячі рублів чоловіка, який вилив на ґанок мерії Новосибірська жовту і синю фарбу.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Tayga.info.
Директор приватної котельні Станіслав Карзанов розлив фарби в кольорах українського прапора на ґанок мерії.
Суддя Центрального районного суду визнала його винним відразу за двома протоколами за ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації).
Також повідомляється, що суд розгляне ще один протокол за цією ж статтею.
Раніше повідомлялося, що у РФ тренера спортивної школи тричі оштрафували за зірвані літери Z.
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