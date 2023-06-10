Хоча він не відіграє прямої ролі в уряді, його партія Forza Italia є членом правої коаліції прем'єр-міністра Мелоні.

Колишній Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований у Мілані. 86-річний медіа-магнат-мільярдер був повторно госпіталізований після виписки з лікарні минулого місяця, де він більше шести тижнів лікувався від легеневої інфекції, пов'язаної з хронічною лейкемією, пише Sky News.

Але лікарня Сан-Раффаеле заявила, що його останній візит був для планового медичного огляду і не був пов'язаний з будь-якою надзвичайною ситуацією, хоча повідомляється, що після тестів було прийнято рішення залишити його.

У відповідь віце-прем'єр Маттео Сальвіні, один з головних політичних союзників Берлусконі, написав в Instagram: "Давай, Сільвіо".

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Здоров'я Берлусконі помітно погіршилося в останні роки після операції на відкритому серці в 2016 році і численних госпіталізацій після зараження COVID-19 три роки тому.

Під час свого останнього перебування на посаді Італія наблизилася до боргової кризи в грецькому стилі, і він зіткнувся з численними скандалами, особливо навколо його сумнозвісних вечірок "бунга-бунга".

Хоча він не відіграє прямої ролі в уряді, його партія Forza Italia є членом правої коаліції прем'єр-міністра Мелоні.

Він повернувся до Сенату на загальних виборах у вересні минулого року, майже через десять років після того, як йому заборонили обіймати державні посади через звинувачення у податковому шахрайстві.

Хвороба Берлусконі - що відомо

Сільвіо Берлусконі був госпіталізований до лікарні Сан-Рафаеле в Мілані 5 квітня через легеневу інфекцію. За словами лікарів, він вже проходив курс лікування від неострой форми лейкемії - онкологічного злоякісного захворювання клітин крові.

19 травня його виписали з лікарні, де він трохи більше шести тижнів лікувався від легеневої інфекції.