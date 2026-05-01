Трамп активно погрожує розвалити НАТО та покарати союзників, - ЗМІ

Водночас як зазначає джерело, у Європі почали терміново посилювати армії, розуміючи, що старі гарантії безпеки більше не діють.

Відносини між США та ключовими європейськими державами опинилися на межі розриву через розбіжності щодо війни в Ірані, повідомляє Reuters.

Як йдеться у матеріалі, ситуація загострилася після критики канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на адресу Вашингтона. У відповідь Трамп назвав його "абсолютно неефективним" і пригрозив скоротити американський військовий контингент у ФРН, який налічує понад 36 тисяч осіб.

Крім того, під удар потрапив британський прем'єр Кір Стармер. Трамп заявив, що той "не Вінстон Черчилль", і пообіцяв запровадити проти Лондона "величезні мита".

За наявними даними, Пентагон розглядає заходи покарання для країн, які не підтримують військові дії США в Ірані. Мова йде про призупинення членства Іспанії в НАТО та перегляд статусу Фолклендських островів як британської території.

"Це, м’яко кажучи, змушує нервувати. Ми готові до чого завгодно в будь-який момент", – наводить видання слова європейського дипломата.

На думку експертів, колишня стратегія лестощів, яку намагалися використовувати європейські лідери, більше не працює. Навіть італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, яку раніше вважали союзницею Трампа, потрапила в немилість після засудження війни та захисту Папи Лева від словесних нападів президента США.

Як зазначив представник дипкорпусу на умовах анонімності:

"Усі, хто пробував цей шлях, отримали свою порцію образ, як і решта. Тож тепер усі розуміють, що лестощі не працюють".

За словами колишнього американського дипломата Джеффрі Ратке, європейці стають сміливішими у своєму протистоянні, оскільки війна в Ірані спричинила різке зростання цін на енергоносії в Європі.

Також відмічається, що наразі країни ЄС активно нарощують власний військовий потенціал.

"Для нас головний урок полягає в тому, що ми більше не можемо покладатися на статус-кво часів після Другої світової війни. Ми маємо бути не лише простором "м’якої сили", а й простором, здатним постояти за себе силою", – підсумував один із західних дипломатів.

Конфлікт між Мерцом та Трампом - що відомо

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц назвав війну США в Ірані дипломатичною поразкою Трампа через відсутність стратегії. Канцлер підкреслив, що недооцінена сила противника та затяжний конфлікт лише заводять ситуацію у глухий кут, посилюючи світову кризу.

Але, як стало відомо, така сварка не стало наперекір домовленостей Берліну та Вашингтону про те, що з жовтня високопоставлений американський офіцер обійме посаду заступника начальника Оперативного відділу Командування німецької армії. Це місце, де плануються місії та готуються рішення, повідомили журналістам у німецькій армії та Пентагоні.

