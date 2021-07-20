Про булінг він розповів ще в 1994 році.

Композитор церемонії відкриття Олімпіади у Токіо пішов з команди через те, що знущався з однокласників у дитинстві.

Про це пише BBC.

Ще в 1994 році Кейго Оямада зізнався в інтерв'ю музичному журналу, що знущався з однокласників з фізичними вадами. Тоді він заявив, що не шкодує про це.

Коли інтерв'ю спливло, японці зажадали, щоб 52-річного композитора відсторонили від Олімпіади.

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"Я з болем усвідомлюю, що моя участь в якості музиканта в Олімпіаді і Паралімпіаді буде непродуманим кроком в очах багатьох людей", - заявив Оямада.

Олімпіада в Токіо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

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Автор: Людмила Жерновська