У документі зазначено, що російський військовий з Марманська був убитий в Україні.

У Росії дружина окупанта показала який документ їй надіслали у зв'язку з ліквідацією її чоловіка на території України.

Фото документа оприлюднено у Телеграм-каналві ЗСУ. Так звана похоронка, яка називається корінець повідомлення №44, відправлена на ім'я мешканки Мурманська Осташової Анни Валеріївни. У ній зазначається, що військовий загинув під час денацифікації України.

"Повідомлення на головного старшину Осташова Олексія Олександровича загиблого в ході проведення спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації на територіях "ДНР", "ЛНР" та України. Смерть настала в період проходження дійсної військової служби, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби", - йдеться в документі, який отримала вдова окупанта.

Документ підписаний військовим комісаром міста Мурманськ О. Погодіним.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня стало відомо, що російське командування досі не повідомляє родичам сотень "зниклих безвісти" моряків на потопленому Україною крейсері "Москва" про долю військових. Про це в інтерв'ю Медуза поскаржилася мати одного з таких "зниклих" на ім'я Ольга. Після звернення до Чорноморського флоту жінка помітила за собою стеження.

Флагман Чорноморського флоту " Москва "був вражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

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