Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун, а також посилити карантинні обмеження, введені через епідемію коронавірусу в країні.
Про це заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас, передає НВ із посиланням на Reuters.
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Нові обмеження діятимуть до 16 березня.
Жителям країни буде дозволено закуповувати продукти в супермаркетах, які знаходяться в радіусі 2 км від будинку.
При цьому в столиці Афінах будуть відкриті магазини з продуктами першої необхідності та школи. Також більшості жителів рекомендують працювати з дому.
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