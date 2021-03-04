Нові обмеження в Греції діятимуть до 16 березня.

Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун, а також посилити карантинні обмеження, введені через епідемію коронавірусу в країні.

Про це заявив заступник міністра у справах захисту громадян Нікос Хардаліас, передає НВ із посиланням на Reuters.

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Нові обмеження діятимуть до 16 березня.

Жителям країни буде дозволено закуповувати продукти в супермаркетах, які знаходяться в радіусі 2 км від будинку.

При цьому в столиці Афінах будуть відкриті магазини з продуктами першої необхідності та школи. Також більшості жителів рекомендують працювати з дому.

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Автор: УНІАН