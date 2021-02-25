Надзвичайну ситуацію в США оголосили 13 березня березні 2020 року.

Президент США Джо Байден продовжив режим надзвичайної ситуації в країні, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Необхідність продовжити надзвичайну ситуацію в країні залишається. Пандемія COVID-19 надалі становить суттєвий ризик здоров'ю та безпеці нації. Важливо продовжувати боротьбу з COVID-19 та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей федерального уряду", - сказано у повідомленні.

Надзвичайну ситуацію в США оголосили 13 березня березня 2020 року, а новий термін продовження режиму НС не уточнюється.

Читайте такожЖалоба у США: Байден вшанував пам'ять 500 тисяч американців, які померли від COVID-19 (відео)

Ситуація з коронавірусом у США

Станом на 25 лютого в США від коронавірусу померли 504 775 осіб. Загалом хворобу діагностували у понад 28,3 млн американців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора