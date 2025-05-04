Європа має зосередитися на дешевших супутниках, щоб залишитися в космічній гонці.

Європейські країни повинні зібратися і терміново докласти зусиль щодо домінування в космосі, інакше це створить загрозу для європейського суверенітету з боку таких країн, як Китай і Росія. Про це заявив в інтерв'ю Politico верховний головнокомандувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє.

"Не може бути європейського суверенітету без зусиль у космосі. Сьогодні необхідно, навіть необхідно терміново, щоб європейці почали діяти", - заявив він.

Війна Росії проти України показала важливість космічних засобів для зв'язку на полі бою і збору розвідданих. Вона також підкреслила болючу залежність Європи від американських компаній - здебільшого SpaceX Маска. Одночасно з цим космос дедалі більше перетворюється на потенційну зону бойових дій.

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"Сьогодні ми бачимо, як низка гравців впроваджує космічну зброю. Це означає, що ми повинні набагато уважніше стежити за тим, що роблять інші, і бути стійкими до їхніх спроб нас дестабілізувати", - сказав Вандьє.

Нова бізнес-модель

За словами Вандьє, європейцям необхідно переосмислити бізнес-моделі їхніх компаній. У космосі військові спираються на комерційну інфраструктуру, а більшість супутників і угруповань мають подвійне призначення, тобто можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Він підкреслив, що для забезпечення стійкості країни більше не можуть покладатися тільки на великі супутники на геостаціонарній орбіті, тепер їм також необхідні резервні угруповання на низькій навколоземній орбіті. За словами Вандьє, супутники на низькій орбіті дешевші - від 100 000 до 150 000 доларів за кожен порівняно з 300-400 мільйонами доларів за один геостаціонарний супутник. Крім того, їх можна запускати частіше і за нижчою ціною.

"Сьогодні європейці перебувають далеко від центру ринку. Це дуже заважає, бо, коли йдеться про європейський суверенітет, у переважній більшості випадків саме американська пропозиція - військова чи комерційна - надає необхідні нам послуги", - каже Вандьє.

Як європейці можуть спробувати залишитися в грі

Командувач НАТО запропонував Європейській комісії закон про європейську оборону. За його словами, цей закон "створить умови для появи нових технологій у сфері оборони шляхом створення фінансових, нормативних і податкових умов, що стимулюють молодих підприємців до розробки технологій подвійного призначення для Європи".

Він також підтримує заклик США до європейців створити космічний ринок за зразком свого власного, який дає змогу Космічному командуванню США користуватися комерційними технологіями для забезпечення обізнаності про космічну сферу та розвідки поля бою.

Космічні перегони

Як писав УНІАН, Китай стрімко нарощує свій військовий потенціал і готується до війни в космосі. За даними Washington Times, Пекін прагне отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому потенційному конфлікті.

Раніше повідомлялося, що США почали ділитися деякими зі своїх найсекретніших розвідданих про китайські та російські космічні операції з Великою Британією та іншими країнами коаліції "П'яти очей" - Австралією, Новою Зеландією і Канадою.

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