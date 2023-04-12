Цей баскетболіст вважається одним з найбільш видатних спортсменів усіх часів.

Кросівки, в яких грав легендарний баскетболіст Майкл Джордан, продані на аукціоні за $2,2 млн. Ця сума стала рекордною, яку заплатили за взуття.

На передодні торгів аукціонний дім Sotheby's оцінив кросівки з автографом самого Джордана в $2-$4 млн, повідомляє Бі-бі-сі. Видання нагадало, що в 2022 році з молотка пішла футболка, в якій баскетболіст грав у фіналі НБА в 1998 році, за $10,1 млн, і зазначило, що на аукціонах спортивного одягу, речі Джордана весь час продаються за шалені гроші.

"Цей рекордний результат ще раз довів, що попит на пам'ятні речі Майкла Джордана і далі перевершує будь-які очікування", - коментував Брам Вахтер, провідний співробітник аукціонного дому.

Відео дня

Цінність цих кросівок в тому, що вони єдині, які Джордан одягав у фінальній грі НБА і справжність яких вдалося підтвердити, повідомляє Sotheby's.

Попередній рекорд для взуття Джордана був встановлений на аукціоні в 2021 році. Тоді його кросівки Nike Air Ships продали за $1,47 млн.

Історія кросівок Air Jordan XIII

В Air Jordan XIII легенда баскетболу грав у команді Chicago Bulls у 1997-98. Він грав у цих кросівках, коли набрав 37 очок у другій грі фінальної серії НБА 1998 року і приніс Chicago Bulls перемогу. Тоді ж його вп'яте назвали найціннішим гравцем НБА.

Хто такий Майкл Джордан

Цей баскетболіст виграв шість Чемпіонатів НБА, дві золоті медалі Олімпійських ігор і безліч інших нагород. Він вважається одним з найбільш видатних спортсменів усіх часів.

Вас також можуть зацікавити новини: