Прессекретарка Керолайн Левітт назвала публікацію у ЗМІ фейком.

У Білому домі спростували інформацію про намір президента США Дональда Трампа таємно відправити тисячі нелегалів у в'язницю Гуантанамо.

Відповідний допис опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Х прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Вона поширила публікацію видання The Washington Post і назвала цю сторію фейком, запевнивши, що нічого такого не станеться.

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Що відомо з публікації WP про плани США щодо мігрантів

Як повідомляв раніше УНІАН, видання The Washington Post написало, що США планують перемістити тисячі нелегальних мігрантів на скандальну базу на Кубі в Гуантанамо. Йдеться про щонайменше 9000 осіб, зокрем громадян України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Литви, Польщі, Гаїті тощо.

Як стверджують джерела видання серед американських посадовців, Вашингтон не планує повідомляти уряди союзних держав про переміщення їхніх громадян на територію військової бази, що асоціюється із жорстоким поводженням і довготривалим утриманням без суду після 11 вересня 2001 року. Зазначалося, що медичне обстеження вже нібито призначене для тисяч мігрантів - щоб визначити їхню придатність до транспортування.

Також у матеріалі зауважили, що база в Гуантанамо нині не має потужностей для розміщення такої кількості людей, що може створити нову гуманітарну та політичну кризу. Також вказано, що адміністрація Трампа від початку 2025 року вже направила на Гуантанамо кілька сотень осіб.

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