Російські слідчі переконують, хто з оточення колишнього нардепа співпрацював з українською спецслужбою.

У Росії знайшли, на кого "повісити" вбивство скандального українського екснардепа Іллі Киви. Слідчі затримали нібито підозрюваного у ліквідації політика-зрадника. Як пише "База", затриманим виявився Араїк Амірханян.

За версією слідства, Амірханян передав Службі безпеки України інформацію про місцезнаходження Киви. Потім кілер розстріляв його у Підмосков'ї.

Араїк Амірханян - 44-річний громадянин Вірменії, колишній "найбільший підрядник Укравтодору". РосЗМІ пишуть, що чоловіка навіть не довелося затримувати: коли слідчі, які займаються справою про вбивство Киви, вийшли на його слід, то дізналися, що на початку травня Амірханяна відправили до СІЗО-8 Московської області у справі дачі хабара.

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Як повідомляють джерела, Амірханян нібито увійшов у довіру до Киви, стежив за ним, а потім передав співробітникам СБУ інформацію про те, де той живе.

"Увійти в довіру до Киви для Амірханяна було, мабуть, неважко. Араїк наробив багато галасу в Україні в другій половині 10-х: Амірханян займався дорожнім бізнесом, ім'я Араїка часто мелькало у скандалах, пов'язаних з Укравтодором. 2021 року Амірханяна запідозрили у привласненні 500 млн гривень із бюджетних коштів, а пізніше Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, пояснивши це наявністю у нього вірменського паспорта", - пише "База".

Ліквідація Іллі Киви - головні новини

6 грудня 2023 року неподалік Москви було ліквідовано колишнього народного депутата України Іллю Киву. Його тіло з вогнепальними пораненнями знайшли у селі Супонево (Одинцовський район). Поруч лежали гільзи та патрон. За даними російського Слідкому, його застрелили пострілами в груди та голову.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що ліквідація зрадника - це спецоперація СБУ. За його словами, зрадника ліквідували зі стрілецької зброї.

Кива до 2022 року був народним депутатом від проросійської ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення Росії втік на територію держави-агресора, де почав активно підтримувати кремлівську риторику. В Україні його засудили до 14 років позбавлення волі за державну зраду, заклики до повалення конституційного ладу, а також за використання символіки тоталітарних режимів.

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