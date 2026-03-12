Кім Чен Ин разом із донькою-підлітком випробував нові пістолети на стрільбищі

Уперше на публіці дівчинка з’явилася під час випробування міжконтинентальної ракети.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом зі своєю донькою випробував нові пістолети під час інспекції заводу з виробництва легкої зброї. Про це у четвер повідомили державні медіа КНДР, пише The Washington Times.

Зокрема, за даними агентства Korean Central News Agency, напередодні Кім відвідав підприємство, де виготовляють пістолети та іншу стрілецьку зброю, і оглянув нову модель пістолета, яка нещодавно надійшла у виробництво. Після випробування зброї на стрільбищі північнокорейський лідер оцінив її як "відмінну", зазначає агентство.

Кім Чен Ин наголосив, що цей завод має ключове значення для забезпечення пістолетами та іншою стрілецькою зброєю армії й сил безпеки. Він також закликав розширити виробничі потужності та модернізувати виробничі лінії.

"Хоча у тексті офіційного повідомлення не згадувалася присутність доньки лідера, на оприлюднених фотографіях видно, що вона стріляла з пістолета разом із високопосадовими військовими", - пише видання.

Йдеться, що візит на завод з виробництва пістолетів відбувся після інспекції, проведеної у вівторок, коли Кім разом із донькою спостерігав за запуском крилатих ракет, здатних нести ядерну боєголовку, з військового есмінця. Під час цього він закликав прискорити ядерне озброєння військово-морських сил країни.

Доньці лідера КНДР, яку, за даними аналітиків, звати Кім Чжу Е, близько 13 років. Уперше на публіці її бачили під час випробування міжконтинентальної ракети.

Відтоді вона все частіше супроводжує батька на різних заходах - від військових демонстрацій і відкриття заводів до поїздки до Пекіну у вересні, де Кім Чен Ин провів перший за шість років саміт із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зростаюча публічна роль дівчини змусила південнокорейських розвідників та експертів припустити, що Кім може готувати її як майбутню наступницю, щоб зберегти владу династії вже у четвертому поколінні.

Минулого місяця державні медіа КНДР також показали, як дівчина випробовує снайперську гвинтівку, коли її батько презентував зброю високопосадовцям після з'їзду правлячої партії. Тоді він також окреслив основні політичні та військові цілі країни на наступні п’ять років.

Публічни виходи доньки глави КНДР

Як повідомлялось, неповнолітню доньку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Чжу Е, вважають потенційною наступницею глави держави. Нещодавно вона вперше з’явилася на публіці під час відвідин Кимсусанського мавзолею. Разом із батьками вона вшанувала пам’ять колишніх керівників країни. Йшлося, що протягом останніх трьох років Кім Чжу Е дедалі частіше з’являється в офіційних повідомленнях, що може свідчити про підготовку її до посади лідерки країни у четвертому поколінні династії.

