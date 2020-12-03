Спершу в лотереї випали числа 8, 5, 9, 7, 6, а потім PowerBall - 10.

У національній лотереї ПАР випали числа 8, 5, 9, 7, 6 і 10. Переможцями, які розділять майже 114 мільйонів Південноафриканських рендів (понад 7,4 мільйона доларів), стали 20 осіб.

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Учасники повинні вибрати п'ять основних чисел від 1 до 50 і одне додаткове число - від 1 до 20. Шанси виграти джекпот дорівнюють 1 до 42 375 200, зазначає BBC News.

1 грудня спершу в лотереї випали числа 8, 5, 9, 7, 6, а потім PowerBall - 10.

Холдинг Ithuba привітав у Твіттері "20 нових мультимільйонерів" з перемогою в розіграші. У компанії також прокоментували виграшну послідовність.

"Числа можуть здатися несподіваною комбінацією, але ми бачимо, що багато учасників лотереї ставлять саме на них", - заявили в компанії.

Кожен переможець виграв 5,7 мільйона рендів (370 тисяч доларів). Ще 79 учасників лотереї виграли по 6283 ренда (409 доларів) кожен, вгадавши послідовність від 5 до 9, але без PowerBall.

Користувачі соцмереж звинуватили організаторів у фальсифікаціях і шахрайстві.

Національна комісія з лотереї ПАР зазначила, що виграшна комбінація чисел "незвичайна, але не неможлива". У комісії підкреслили, що при розіграші лотереї 1 грудня використовували генератор випадкових чисел, який вибирає числа без будь-якої закономірності, а за розіграшем спостерігали фахівці відомства.

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Автор: УНІАН