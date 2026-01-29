Трамп заявив, що попросив Путіна 'не атакувати Київ та інші міста'

Він каже, що Путін погодився відмовитися від обстрілів Києва та інших українських міст, "поки стоять сильні холоди".

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського лідера Володимира Путіна з проханням на тиждень утриматися від ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився. Про це Трамп повідомив під час виступу в Білому домі, пише Clash Report.

"Я особисто просив Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста протягом тижня, поки стоять сильні холоди. Він погодився це зробити", - сказав він.

Також Трамп стверджує, що зберігає впевненість у можливості врегулювання конфлікту в Україні.

Відео дня

"Ми врегулювали вісім конфліктів і, як ми думаємо, скоро буде ще один. Стів Віткофф дуже старанно працює, і Джаред (Кушнер - УНІАН), і всі інші, і я думаю, що скоро ми його врегулюємо", - заявив президент США.

"Енергетичне перемир'я" - думка експертів

Раніше експерт Олексій Мельник заявив, що інформація про те, що Україна і Росія, ймовірно, укладуть перемир'я, цілком можлива. Однак точно це можна буде підтвердити у найближчі три доби, коли у Києві будуть екстремальні морози.

Анатолій Храпчинський зазначав, що такі заяви можуть бути випробуванням "внутрішньої температури по Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: