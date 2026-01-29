Донбас в обмін на гарантії безпеки: в ЄС прокоментували ультиматум США

В Євросоюзі вважають, що гарантії безпеки від США мають бути не просто на папері, а стати конкретними гарантіями, які унеможливлять війну Росії у майбутньому.

Україна повинна самостійно вирішувати, на які поступки йти у переговорному процесі з США та Росією. Але в обмін ці поступки має настати справжній мир для всієї України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник Євросоюзу Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Зокрема, Каллас відповіла на питання, чи повинна Україна відвести армію з Донеччини в обмін на мир після заяви державного секретаря США Марко Рубіо, що доля Донбасу є ключовим питанням розбіжностей у переговорах.

"Ухвалення рішення залежить від України, на які поступки вона готова піти", - заявила Каллас.

Водночас, на її переконання, якщо українці робитимуть поступки, тоді це має бути в обмін на відчутні гарантії безпеки.

"Бо також дуже важко пояснити своєму народу, чому ви повинні піти на ці поступки, якщо для всієї України немає миру. І це є тим, що вони мають вирішити", - наголосила Каллас.

Водночас, вона підтвердила, що Євросоюз та "Коаліція охочих" готові надати гарантії безпеки Україні.

"Але також мають бути відчутні безпекові гарантії від Сполучених Штатах. Не на папері, а дійсно дуже конкретні", - підкреслила Каллас.

Вона зазначила, що ці гарантії не повинні бути прив’язаними до якихось умов.

"Бо якщо ви ухвалюєте такі складні рішення, тоді ви повинні мати безпеку опісля цього", - наголосила високий представник ЄС.

Переговори про мир в Україні

За даними Reuters, США довели до відома України, що Києву слід підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати американські гарантії безпеки.

Водночас, за інформацією від Financial Times, США хочуть, аби Україна вивела війська з тої частини Донеччини, яку російські війська не можуть окупувати. Від цього залежатиме мирна угода і гарантії безпеки.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наголосив, що треба шукати компроміс, бо Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас.

