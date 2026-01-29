Винищувачі країни НАТО перехопили російські військові літаки над Балтикою, - ЗМІ

Вони супроводжували їх до входу у російський повітряний простір.

Винищувачі EF-18M ВПС Іспанії перехопили російські бойові літаки, які летіли поблизу повітряного простору НАТО над Балтійським регіоном, повідомляє "defence-blog".

Іспанські винищувачі перебували в Балтійському регіоні в рамках місії НАТО з повітряної поліції Балтії. Перехоплення здійснювалося літаками F-18M іспанського крила 15, яке нині розгортається на авіабазі Шяуляй на півночі Литви.

"Іспанські винищувачі виявляли та супроводжували російські літаки, що літали в міжнародному повітряному просторі поблизу союзницьких кордонів, перш ніж безпечно повернутися на базу", - йдеться у заяві Штабу оборони Іспанії від 28 січня.

Також у Штабі оборони зазначили, що іспанці суброводжували російські літаки до повітряного простору РФ.

Російські провокації в небі Європи

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем неподалік повітряного простору Польщі. Вони та супроводжували його до меж своєї зони відповідальності.

А ще раніше, у вересні 2025 року пририкордонна служба Польщі виявила російські винищувачі, що пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

Також у вересні минулого року відразу три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії. Ці літаки здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Під час інциденту вони спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.

