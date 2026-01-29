Євросоюз ударив новими санкціями по Ірану: яка причина

Зокрема, серед різного, санкції спрямовані проти компаній, причетних до розвитку і виробництва дронів і балістичних ракет.

Рада Європейського Союзу вирішила запровадити обмежувальні заходи у зв’язку з серйозними порушеннями прав людини в Ірані і через надання Іраном постійної воєнної підтримки Росії у її агресивній війні проти України. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС.

Придушення протестів в Ірані

По-перше, санкції стосуються 15 осіб і шести організацій, причетних до серйозних порушень прав людини в Ірані. Ці порушення відбулися під час жорсткого придушення мирних протестів, включно із застосуванням насильства, свавільних затримань і тактики залякувань проти демонстрантів з боку сил безпеки Ірану.

Обмежувальні заходи застосовуються проти міністра внутрішніх справ Ірану і голови ради національної безпеки Ескандара Момені, а також членів системи правосуддя Ірану, включно з генеральним прокурором Мохаммадом Мовахеді-Азадом і суддею Іманом Афшарі.

Ще санкції впроваджуються проти ряду командирів та високопоставлених офіцерів Корпусу вартових ісламської революції і Сил правопорядку Ірану.

Усі вони причетні до жорстоких репресій мирних протестів і свавільних затримань політичних активістів і правозахисників.

Серед організацій, під санкції потрапили Іранський орган регулювання аудіовізуальних медіа (SATRA), кіберорганізація Seraj, робоча група з визначення фактів кримінального змісту, а також кілька компаній-розробників програмного забезпечення.

Відтепер, загалом через порушення прав людини в Ірані санкції застосовано проти 247 фізичних і 50 юридичних осіб.

Підтримка Іраном Росії

Іранська підтримка російської війни проти України становить пряму загрозу Євросоюзу. У цьому зв’язку, сьогодні запроваджено санкції проти чотирьох осіб і шести організацій. Особливий акцент спрямовано на підтримувану іранським режимом програму з розвитку та виробництва безпілотних літальних апаратів.

Санкції впроваджено проти провідної компанії з розвитку програми розроблення і виробництва балістичних ракет в Ірані, відомої як Khojir, а також проти іранської імпортно-експортна торгової компанії Sahara Thunder, яка діє як підставна компанія для Міністерства оборони Ірану та матеріально-технічного забезпечення збройних сил.

Ще санкції застосовуються проти інших приватних компаній, які постачають критичні компоненти Корпусу вартових ісламської революції або мають зв’язки з компаніями, причетними до розвитку ракетної програми Ірану.

Усього тепер запроваджено санкції проти 24 фізичних і 26 юридичних осіб з Ірану через воєнну підтримку Росії.

Також, Рада ЄС розширила заборону на експорт, продаж, передачу або постачання до Ірану додаткових компонентів та технологій, котрі використовуються для розвитку і виробництва дронів та ракет. Це рішення поширюється на різноманітні засоби, розроблені або спеціально адаптовані для випробувань, розробки або виробництва безпілотників та ракет. Йдеться про спеціальні матеріали та супутнє обладнання, включаючи енергетичні матеріали та їх суміші, обробку матеріалів, електроніку, комп’ютери, телекомунікації та інформаційну безпеку, датчики та лазери, навігацію та авіоніку, аерокосмічну промисловість тощо.

Протести в Ірані

Як повідомляв УНІАН, заворушення, які виникли через жахливі економічні умови, стали найбільшим внутрішнім викликом для іранських духовних правителів принаймні за останні три роки.

Іран уклав з Росією контракти на постачання ракетного озброєння на суму близько 2,7 мільярда доларів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Йдеться про сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360 та майже 500 інших балістичних ракет малої дальності.

Росія масово передає Ірану озброєння для допомоги духовному режиму втриматися при владі під час масових протестів - від автоматів Калашникова та СВД Драгунова, то броньованих машин піхоти та вертольотів.

