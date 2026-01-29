Росія хоче захопити весь Донбас: в ОП назвали дедлайни окупантів

За словами Паліси, у Харківській і Сумській областях, а також Дніпропетровській вони хочуть створити буферні зони.

Плани російських окупантів не змінилися і наразі їхнє завдання - до кінця березня-початку квітня російські військам вийти на адмінкордони Донбасу. Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса.

"Мільйон раз переносилися. Я особисто не бачу спроможностей у Росії виконати цю задачу в термін", - сказав він, пише LB.ua.

За його словами, у Харківській і Сумській областях, а також Дніпропетровській вони хочуть створити буферні зони.

"В подальшому Одеса, Миколаїв - на стратегічному рівні розглядали. Але об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку", - зазначив Паліса.

Заступник вважає, що Донбас є все їхньою першочерговою задачею, але також і створення умов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку. Він додав:

"Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, але в процесі стабілізації фронту - отримати оперативний успіх. Станом на зараз оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці. На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів, що російська армія намагається охопити Гуляйполе на Запорізькому напрямку, використовує погодні зміни, зокрема, туман, щоб збільшити кількість бойових зіткнень.

За його словами, на півдні росіяни збільшили кількість авіаобстрілів та артилерійських обстрілів.

