Німеччина може створити ядерну зброю за три роки, - Bild

У Німеччині занепокоєні тим, що США більше не гарантують безпеку Європи.

Німеччина у співпраці з іншими європейськими союзниками повинна озброюватися на тлі очевидного відходу США з континенту. У тому числі Європі потрібен потужний ядерний арсенал стримування. Про це в інтерв’ю Tagesspiegel заявив колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер.

"Як ви можете запобігти нападу на вас агресивного сусіда? Тільки за допомогою сили та стримування. Занадто довго ми чіплялися за ілюзію нібито вічного миру в Європі. Тепер ми повинні компенсувати ці недоліки шляхом швидкого та всебічного переозброєння", – сказав він.

При цьому Фішер, посилаючись на уроки історії, наголосив, що Німеччина повинна працювати над ядерною зброєю у співпраці із союзниками.

"Я б вважав серйозною помилкою, якби Німеччина розглядала ядерне озброєння як національний виклик. Європа мусить це зробити, бо гарантії безпеки Америки зараз невизначені. Німеччина ніколи більше не повинна діяти самостійно, ніколи. Нам потрібні наші європейські партнери", – сказав він.

Коментуючи інтерв’ю Фішера, видання Bild зауважує, що технічно Німеччина готова до створення ядерної зброї швидше, ніж багато хто думає. Видання зокрема наводить думку хіміка Райнера Моорманна, який понад три десятиліття досліджував ядерні технології. За його словами, технічно Німеччина "здатна створити атомну бомбу за три роки".

Нові ядерні перегони у світі

Як писав УНІАН, договір про скорочення стратегічного наступального озброєння між США і СРСР/РФ, укладений у 1991 році, припиняє дію 5 лютого, і наразі немає ознак, що Вашингтон і Москва домовляться про його продовження або заміну. Аналітики застерігають, що така невизначеність відкриває Росії можливості розвивати ядерні озброєння без контролю.

Ситуацію ускладнює стрімке нарощування ядерного арсеналу Китаю, який, за оцінками Пентагону, може перевищити 1 000 боєголовок до 2030 року, тоді як США і Росія разом володіють майже 87% світового ядерного арсеналу. Пекін відкидає участь у переговорах на рівних із країнами з набагато більшими запасами.

