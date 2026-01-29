У Дубаї побудують дорогу з чистого золота

Цей емірат відомий масштабними туристичними проєктами, серед яких - найвища будівля світу Бурдж-Халіфа та найглибший басейн у світі.

У Дубаї анонсували створення нової туристичної атракції - вулиці, яка буде збудована з використанням справжнього золота. Як повідомляє Euronews, вона з’явиться поблизу знаменитого Gold Souk - району, де туристи купують золото та ювелірні прикраси.

Місто, яке давно асоціюється з розкішшю, безподатковими доходами та фразою про "вулиці, вимощені золотом", вирішило втілити цей образ буквально. Майбутня Gold Street стане частиною нового Dubai Gold District. Зокрема, про його створення повідомив Офіс медіа Дубая. Водночас коли саме відкриють "золоту вулицю", поки не оголошується. Також залишається незрозумілим, у який саме спосіб у будівництві буде використано золото - подробиці девелопер поки не розкриває.

Новий Gold District фактично стане ребрендингом чинного Gold Souk у районі Дейра. Тут працює близько тисячі магазинів золота та ювелірних виробів.

За даними Офісу медіа Дубая, Об’єднані Арабські Емірати є другим у світі напрямком за обсягами торгівлі золотом. У 2024–2025 роках країна експортувала золота на $53,41 млрд.

Gold Souk залишається однією з головних туристичних локацій старого міста Дубая, поруч із ринками спецій, парфумів та антикваріату.

"Золото глибоко вплетене в культурну й комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, добробут і підприємницький дух", - прокоментував генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment Ахмед Аль-Хаджа. За його словами, новий проєкт поєднає традиції з креативністю та розвитком.

Місто рекордних атракцій

Дубай давно відомий своїми масштабними й нестандартними туристичними проєктами. Серед них – найвища будівля світу Бурдж-Халіфа, найбільше оглядове колесо Ain Dubai та найглибший у світі басейн для дайвінгу Deep Dive Dubai.

У 2024 році в місті відкрили клімат-контрольовану вулицю, де кожні 30 хвилин "йде дощ". Вона розташована на штучному архіпелазі The World Islands. Також анонсовано "future loop" - двокілометровий кондиціонований пішохідний міст, який має з’єднати ключові райони та станції метро й зробити місто зручним для прогулянок навіть за температури до +45°C.

