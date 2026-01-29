Графіки відключень світла на 30 січня: коли не буде електрики в п’ятницю

В "Укренерго" закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

В останню п’ятницю січня в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби, повідомляє "Укренерго".

Диспетчери енергосистеми нагадали, що обмеження запроваджуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".

Енергетики також нагадали, що тривалість відключень світла протягом дня може змінитися і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.

Відео дня

У компанії вчергове закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Матеріал буде доповнюватися...

Атака РФ на енергетику

Як повідомляв УНІАН, внаслідок чергового обстрілу РФ в ніч проти 29 січня Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області частково залишилися без світла.

Складною ситуація зі світлом залишається і у Києві, де з 9 січня і протягом майже трьох тижнів тривали екстрені відключення світла.

29 січня столиця перейшла на тимчасові графіки відключень. Як пояснили у ДТЕК, через різні ступені пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури відключення по районах будуть нерівномірними. Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких звикли мешканці столиці (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

Вас також можуть зацікавити новини: