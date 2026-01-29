Графіки відключень світла на 30 січня: коли не буде електрики в п’ятницю

В останню п’ятницю січня в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби, повідомляє "Укренерго".
Диспетчери енергосистеми нагадали, що обмеження запроваджуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".
Енергетики також нагадали, що тривалість відключень світла протягом дня може змінитися і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.
У компанії вчергове закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.
Матеріал буде доповнюватися...
Атака РФ на енергетику
Як повідомляв УНІАН, внаслідок чергового обстрілу РФ в ніч проти 29 січня Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області частково залишилися без світла.
Складною ситуація зі світлом залишається і у Києві, де з 9 січня і протягом майже трьох тижнів тривали екстрені відключення світла.
29 січня столиця перейшла на тимчасові графіки відключень. Як пояснили у ДТЕК, через різні ступені пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури відключення по районах будуть нерівномірними. Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких звикли мешканці столиці (1.1, 1.2, 2.1, тощо).