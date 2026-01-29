У Китаї відреагували на звинувачення про допомогу Росії у виготовленні ракет 'Орєшнік'

Війну РФ проти України Пекін продовжує називати "українською кризою".

У Китаї прокоментували розслідування британської газети The Telegraph про те, що країна постачає Росії обладнання для виготовлення ракет, зокрема "Орєшніка". Речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякун цю інформацію не підтвердив.

"Позиція Китаю щодо української кризи (війни РФ проти України, – УНІАН) послідовна та зрозуміла. Ми ніколи не розпалюємо конфлікт, не використовуємо ситуацію у своїх інтересах і не приймаємо перекладання вини", – заявив він під час брифінгу.

Коли речника зовнішньополітичного відомства Китаю попросили прокоментувати атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі та можливість надання допомоги Україні, він уникнув прямої відповіді. Представник МЗС Китаю відповів так:

"Китай послідовно закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів: запобігання поширенню бойових дій в Україні, запобігання ескалації конфлікту та утримання від провокування подальших конфліктів, щоб спільно створити умови для політичного вирішення кризи".

Ґо Цзякун також зазначив, що Китай і надалі відіграватиме "конструктивну роль у пом'якшенні гуманітарної ситуації в Україні своїм власним шляхом".

Співпраця Китаю і Росії в контексті російсько-української війни

Інститут вивчення війни повідомляв, що Китай допомагає Росії нарощувати виробництво ударних дронів. Аналітики стверджують, що Пекін постачає Москві мікросхеми для дронів, що дозволяє РФ посилювати атаки по українських містах і ускладнює логістику на фронті.

Перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський раніше розповідав, що зараз між Китаєм та РФ реалізується понад 60 проєктів на понад 100 млрд доларів. Вони покривають одразу кілька сфер.

За словами Луговського, саме завдяки підтримці Пекіна російський ВПК може збільшувати темпи виробництва боєприпасів до артилерії, мін, крилатих та балістичних ракет, а також ракет до систем ППО.

