Військовий експерт з Криму пояснив, чому РФ запускає 'Циркони' тільки з півострова

Колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ також розповів про комплекси "Бастіон", які росіяни катають переважно територією мису Тарханкут.

Колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ, а нині військовий експерт із окупованого Криму, розповів, чому саме півострів росіяни використовують як основний плацдарм для запуску протикорабельних ракет 3М22 "Циркон".

"Головна причина, чому саме з Криму росіяни запускають "Циркони" – це висока захищеність півострова в плані протиповітряної оборони (ППО). Краща ППО, мабуть, тільки навколо Москви. Для запуску використовують комплекси "Бастіон"", – стверджує експерт і додає, що ці комплекси окупанти дуже бережуть, виводять на позицію тільки перед самим нанесенням ударів і одразу ховають.

Як пише радіо Свобода, за словами офіцера запасу, "Бастіон" – це береговий ракетний комплекс. Призначений для ураження надводних кораблів різних класів в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Відео дня

Він зазначив, що після початку війни проти України Росія почала застосовувати цей протикорабельний комплекс для ударів по наземних цілях, використовуючи ракети "Онікс".

Ексофіцер зазначив, що комплекси "Бастіон" переміщуються переважно територією мису Тарханкут у західному Криму і звідти завдають ударів.

"Ракета 3М22 "Циркон" – гіперзвукова, її швидкість, за повідомленнями російських ЗМІ, може досягати 9 Махів – це приблизно 11 тис. км/год. Підлітний час до цілі дуже малий, а з урахуванням того, що вона летить за балістичною траєкторією, збити цю ракету можна лише на кінцевій ділянці, коли швидкість зменшується вдвічі. Тобто зенітні ракетні комплекси Сил оборони України мають перебувати недалеко від точки, куди націлений "Циркон"", - пояснив ексвійськовий особливості російської ракети.

Ракета "Циркон": новини

У ніч на 24 січня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Як повідомили в Повтіряних силах, тоді росіяни застосували і дві ракети "Циркон".

Вас також можуть зацікавити новини: