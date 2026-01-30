Lockheed Martin в рази збільшить випуск систем протиракетної оборони THAAD, - WSJ

Оборонний підрядник досяг угоди з Міністерством війни США щодо збільшення виробництва цих систем протягом наступних семи років.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin в чотири рази збільшить виробництво систем протиракетної оборони THAAD. Планується випуск приблизно 400 перехоплювачів на рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зазначається, що компанія збільшить обсяги виробництва цих систем у відповідь на запит представників Пентагону, які готуються до конфліктів на декількох фронтах.

Оборонний підрядник досяг угоди з Міністерством війни США щодо збільшення виробництва систем THAAD протягом наступних семи років. Раніше компанія оголосила і про суттєве нарощення випуску ракет до Patriot. У цьому звʼязку Lockheed Martin заявила, що розпочне будівництво нового заводу в Камдені, штат Арканзас.

Наразі Lockheed Martin виробляє близько 96 систем протиракетної оборони THAAD щороку.

Раніше видання писало про те, що протягом більшої частини минулого року представники Пентагону закликали виробників озброєння різко наростити обсяги випуску ракет, щоб краще підготуватися до потенційного конфлікту з Китаєм.

Системи протиракетної оборони THAAD: що треба знати

Система THAAD по суті є вузькоспеціалізованим "мисливцем" за балістичними ракетами на великих висотах. Її ракета не має вибухівки – ціль знищується прямим кінетичним ударом на величезній швидкості.

За даними з відкритих джерел, вона здатна перехопити балістичні ракети малої, середньої та проміжної дальності на висоті від 40 до 150-200 км. THAAD може збивати ракети як у верхніх шарах атмосфери, так і у відкритому космосі. Швидкість самої ракети становить близько 2800 метрів на секунду (понад 8 Махів).

Її розробка розпочалася у 1992 році компанією Lockheed Martin. Вже у 1995 розпочалися випробування, але перші спроби перехоплення були провальними. Система надійшла у серійне виробництво лише у 2004-2006 роках. У 2008 році її розгорнули у війську США.

Один такий комплекс коштує близько $2,5–3 млрд (для порівняння, Patriot коштує близько $1 млрд).

Окремо варто зазначити, що система THAAD за певних умов потенційно здатна перехоплювати російську балістичну ракету "Орєшнік". Це одна з небагатьох систем у світі, які мають підтверджену можливість екзоатмосферного перехоплення, пояснювало українське видання Defense Express.

