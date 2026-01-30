Путін відповів. Меланія Трамп зробила заяву щодо викрадених українських дітей

Дружина американського лідера зазначила, що це питання має для неї особливе значення.

Російський диктатор Володимир Путін відповів на лист першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп щодо викрадених українських дітей. Про це вона розповіла в інтервʼю Fox Business.

"Так, він відповів. Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей з родинами", – сказала Меланія Трамп.

Дружина американського лідера зазначила, що це питання має для неї особливе значення. Вона додала, що найцінніше – бачити щастя дітей і батьків після їх возз’єднання.

"Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною. Сподіваюся, скоро знову зможемо говорити про великий успіх", – резюмувала перша леді США.

Викрадення українських дітей Росією

За час повномасштабної війни РФ проти України країна-окупант викрала тисячі українських дітей. Деякі з них опинилися на території Білорусі, декого вивезли на територію Росії.

У червні 2024 року викрадених в Україні дітей виявили на російських сайтах для всиновлення. Одній дитині окупанти змінили імʼя і навіть вік. Про українське походження жодного з дітей не згадується.

У грудні 2025 року експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла на слуханнях у Сенаті США, що росіяни почали відправляти викрадених українських дітей до Північної Кореї. Відомо про щонайменше два таких випадки.

