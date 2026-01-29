Армія РФ захопила село на Дніпропетровщині та просунулася на Сумщині, - DeepState

За даними Генштабу, від початку доби на фронті відбулося вже понад 260 бойових зіткнень.

Російські окупаційні війська захопили село Злагода Дніпропетровської області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Крім того, ворог просунувся у Сумській області – поблизу прикордонного села Грабовське.

"Ворог окупував Злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки (Дніпропетровської області, – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначимо, що до 2024 року село Злагода називалося Першотравневе.

Офіційного підтвердження наведеної вище інформації щодо просування РФ наразі немає.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 29 січня, станом на 22:00 на передовій відбулося 268 бойових зіткнень із противником. Тільки на Покровському напрямку ворог здійснив 83 атаки.

23 атаки окупантів українські підрозділи зупинили на Олександрівському напрямку. До того ж, 41 атака відбулася на Гуляйпільському напрямку.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Російські війська намагаються оточити Гуляйполе Запорізької області і просуватися в тому числі в напрямку Запоріжжя. Для збільшення кількості бойових зіткнень ворог використовує в тому числі погодні умови, додав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Тим часом заступник голови Офісу президента Павло Паліса повідомив, що окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донбасу до кінця березня – початку квітня. За його словами, ворог також має намір створити "буферні зони" у кількох областях України.

