Тактика 'маскарад': командир полку розповів ситуацію в Куп’янську

За його словами, коли трапляється непогода, ворог різною кількістю ударно-пошукових груп намагається просочитися між українськими бойовими порядками.

На Куп’янському напрямку окупанти часто переодягаються в форму ЗСУ для того, щоб затягнутися максимально глибоко в українські бойові порядки.

Про це розповів командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері Еспресо. Він зазначив, що ситуацію по Куп'янську варто розділити на три частини і розібрати в деталях.

Що відбувається на фронті

"Перше - лівобережний Куп'янськ і Вузловий. Складність утримання цього плацдарму - нам, щоб потрапити з правого берега на лівий, потрібно застосовувати переправи через річку Оскіл. Але ворог тримає переправи під вогневим контролем. Але відповідні підрозділи Сил оборони України швидко відновлюють повне або часткове руйнування переправи, як наслідок - між правим та лівим берегами сполучення залишається. Сили оборони можуть здійснювати евакуацію, боєпостачання та постачання свого плацдарму", - прокоментував Юрій Федоренко.

"Нещодавно було виявлено, що в той час, коли стояв непроглядний туман, декілька окупантів зайшло за населений пункт Курилівка, а далі - їх було виявлено і знищено. Курилівка перебуває під повним контролем Сил оборони України", - розповів військовий.

"Противник дуже часто вдається до тактики "маскарад" - переодягається в наш піксель, видаючи себе за військових Сил оборони. Його завдання - затягнутися максимально глибоко між наші бойові порядки, а потім розгорнути "аквафреш", сфотографуватися на "мавік" і загинути, але для російської пропаганди вже є про що говорити", - розповів військовий.

Навіщо брешуть Путіну

Він зазначив, що на базі цього створюються доповіді для російського диктатора Володимира Путіна. "Путін плюс-мінус володіє ситуацією на лінії бойового зіткнення, хоч інколи плутає міста, яких в Україні насправді немає", - зазначив комбриг.

На його думку, Путін загалом добре знає про ситуацію на фронті, але його генерали все одно брешуть йому про стан речей. Федоренко вважає, що це відбувається тому, що росіяни витратили мільярди на війну, але так і не здобули якихось значних перемог.

"На деяких відтинках фронту на один наш авіаційний виліт противник може здійснювати 12-14, перевага у живій силі - на одного нашого військового може бути 15 окупантів, по інших видах озброєння схоже співвідношення. По безпілотниках зараз ситуація паритетна, десь ми переважаємо, а десь і суттєво переважаємо", - розповів комбриг.

Він зауважив, що за 2025 рік росіяни не змогли здобути жодного оперативного прориву. "Коли нема суттєвих здобутків на полі бою, включається російська пропаганда і обговорює успіхи, яких нема", - сказав Федоренко.

Він підкреслив, що ЗСУ показують безпрецедентну стійкість:

"У військовому плані найближчим часом ворог не зможе нас схлопнути, тобто отримати перевагу, щоб вийти на оперативний рівень. Саме тому вони зараз активно працюють по українській енергетиці і б'ють по житловій інфраструктурі".

Війна в Україні: новини

На початку січня Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" розповів, що Силам оборони України вдалося переламати ситуацію в районі Купʼянська.

Він додав, що незабаром Сили оборони можуть повністю вибити загарбників з правобережжя Купʼянська.

