Головний аеропорт Європи послабив правило, що дратувало пасажирів

Два десятиліття пасажирів Європи змушують виконувати вимогу, яка відпочатку ставилася під сумнів.

Лондонський аеропорт "Хітроу", найбільший в Європі, пом'якшив обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі, введені 20 років тому через терористичну загрозу. Про це повідомляє Avianews.

Пасажирам, які проходять через аеропорт, з січня цього року дозволили провозити в ручній поклажі ємності з рідиною об'ємом до 2 літрів замість попереднього ліміту в 100 мл.

Таким чином, пасажири можуть брати з собою на борт воду та інші напої, в тому числі принесені з дому або куплені за межами аеропорту.

Щоб піти на такі послаблення, адміністрація аеропорту "Хітроу" витратила 1 млрд фунтів стерлінгів (1,15 млрд євро) на придбання сучасних сканерів для перевірки багажу пасажирів. Ці сканери краще справляються з виявленням небезпечних речовин, що і дозволило послабити обмеження. Також ці сканери в принципі працюють швидше, що прискорило процедури огляду.

Тепер пасажирам в "Хітроу" не доводиться діставати з валіз ємності з рідинами та електроніку для візуального огляду персоналом аеропорту. Нові сканери здатні провести таку перевірку самостійно.

Звідки взялося правило щодо ліміту перевезення рідини

Обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі в аеропортах Європи з'явилися в серпні 2006 року після успішного запобігання великій терористичній змові у Великій Британії. Група зловмисників планувала підірвати кілька трансатлантичних рейсів, використовуючи рідкі вибухові речовини, замасковані під нешкідливі напої та косметику.

Британські спецслужби заарештували підозрюваних, але у відповідь на загрозу негайно ввели сувору заборону на будь-які рідини в ручній поклажі. Незабаром Євросоюз прийняв єдине правило для всіх країн-членів ЄС: пасажирам дозволялося провозити рідини, аерозолі та гелі тільки в контейнерах об'ємом не більше 100 мл кожен, поміщених в один прозорий пластиковий пакет об'ємом до 1 літра.

Правило швидко стало одним з найпомітніших елементів авіаційної безпеки, але викликало широку критику. Пасажири скаржилися на крайні незручності: обмеження ускладнювало перевезення ліків, дитячого харчування, косметики та інших необхідних рідин, особливо для сімей з дітьми, людей з хронічними захворюваннями і тривалих перельотів.

Крім того, багато експертів і пасажирські асоціації вважали захід надмірним і застарілим – терористи могли адаптуватися до нових правил, а сама процедура огляду створювала величезні черги і стрес без пропорційного підвищення безпеки.

