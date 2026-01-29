Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо енергетичного перемир'я

Президент України вважає, що деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни.

Під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі серед іншого говорили про те, аби РФ не наносила удари по Києву та іншим українським містам. Тепер Україна після заяви президента США Дональда Трампа очікує, що ці домовленості будуть виконуватися. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у мережі X.

"Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів", - заявив глава держави.

Як зазначив президент України, "енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя".

Відео дня

У зв'язку з цим, Зеленський подякував Трампу.

"Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись", - наголосив Зеленський.

На його переконання, деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни.

При цьому із заяви Зеленського не зрозуміло, чи погоджувалася Україна на цей час не атакувати певні цілі в РФ.

У вечірньому зверненні до українців Зеленський додатково зауважив, що ситуація цієї ночі та у найближчі дні покаже, чи припинить Росія завдавати ударів по українській енергетиці.

Президент також додав, що майже щогодини виходить із ним на зв’язок українська переговорна команда, зокрема секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та інші учасники делегації.

"Спілкуємося з партнерами – з американською стороною – щодо справді ефективних форматів і справді потрібних результатів. Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру", - додав Зеленський.

Водночас, за його словами, всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуються Україною.

"Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява Президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", - наголосив Зеленський.

Заява Трампа про енергетичне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент США Дональ Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від завдання ударів по Києву та ряду інших міст, на що той нібито погодився.

Тим часом журналіст Financial Times Крістофер Міллер на своїй сторінці у соцмережі X розповів, що українські чиновники дізналися про припинення російських ударів по енергетиці із заяв Трампа і не отримували сигналу з боку Росії. Також він зазначив, що українські чиновники не впевнені, що перемир'я дійсно встановлено.

Вас також можуть зацікавити новини: