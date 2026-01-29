США вимагають від України віддати Донбас, але РФ імітує участь у переговорах, - Каллас

В ЄС зацікавлені чинити більший тиск на Кремль, щоб він перестав вдавати, і почав по-справжньому вести переговори про закінчення війни.

Росія не ставиться серйозно до переговорів в Абу-Дабі, але вдоволена тим рівнем поступок, котрі США висунули Україні для спроби укладення мирної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це високий представник Євросоюзу Кая Каллас сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Як відзначила Каллас, картина наразі виглядає так, що ті поступки, які США висувають Україні у переговорах з Росією, є досить сильними.

"Не думаю, що ми можемо щось запропонувати Росії на додачу до того, що вона начебто отримає від домовленості з американцями. Це означає питання, чому вони повинні говорити з ЄС, якщо вони отримують те, чого хочуть у цих відносинах [з США - УНІАН]", - переконана Каллас.

При цьому, за її словами, з боку ЄС нині ведеться робота для того, аби чинити більший тиск на Росію, аби Москва перестала вдавати, що бере участь у переговорах, і розпочала справжні переговори.

"Це важливо зрозуміти. Якщо ви подивитися на ці переговори в Абу-Дабі, то побачите, що росіяни не представлені на такому рівні, який має право ухвалювати рішення. Тож вони не ставляться до цього серйозно", - наголосила Каллас.

Переговори між Україною, США та РФ

За даними Politico, на переговорах в Абу-Дабі залишаються невирішеними три питання. Зокрема, це російська вимога щодо українських територій, це надання Україні гарантій безпеки, і коли саме мають припинитися бойові дії - до підписання мирної угоди чи після.

Як повідомив державний секретар США Марко Рубіо, ключовою розбіжністю між Україною та РФ залишається питання про Донбас.

За даними Financial Times, США готові Україні надати гарантії безпеки лише в обмін на здачу Донбасу.

