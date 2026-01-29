В Україні значно здорожчав популярний овоч: скільки він коштує тепер

Зростання цін стимулює високий попит на тлі недостатньої пропозиції.

Гуртові ціни на моркву в Україні зростають другий тиждень поспіль. Зараз виробники пропонують її за ціною 8-14 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Триваюче зростання цін обумовлене високим попитом на якісні коренеплоди в умовах обмеженої пропозиції. Запаси такої якісної продукції у виробників стрімко скорочуються.

Водночас далеко не всі фермери з обладнаними сховищами готові постачати моркву на ринок зараз, розраховуючи на подальше зростання цін.

Попри сталий ціновий тренд, поки що морква в Україні надходить у продаж у середньому на 63% дешевше, ніж в кінці січня минулого року.

Так само як і морква, в Україні дорожчає інший овоч борщового набору – мова йде про картоплю. Ситуація тут схожа: загальний брак пропозиції спровокований недостатніми потужностями для зберігання, помноженими на бажання аграріїв продати свій врожай подорожче.

На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, зростання вартості овочів українцям слід очікувати принаймні до кінця весни, коли з’явиться перший врожай з відкритого ґрунту.

