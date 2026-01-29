Дерибан мільйонів на ТЕЦ Києва: відновлювати буде фірма на чолі з 'кухаркою', – ЗМІ

За словами фахівців, сьогодні столиця перебуває на межі техногенної катастрофи.

КП "‎Київтеплоенерго"‎ підписало договори на загальну суму понад 30 млн грн на розробку проєктів відновлення ТЕЦпісля обстрілів, повідомляє голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для "Української правди".

Водночас, за даними розслідувачів, тендери виграла компанія ТОВ "‎Нова перспектива люкс"‎, яка раніше не виконувала подібних робіт і зареєстрована на особу з кулінарною професією.

Як повідомляється, в березні–серпні 2025 року КП "Київтеплоенерго" уклало сім договорів на загальну суму 33 млн грн із ТОВ "Нова перспектива люкс".

За умовами контрактів компанія до середини 2026 року має розробити проєктну документацію для ремонту кількох київських ТЕЦ, які зазнали пошкоджень унаслідок російських ударів.

Розслідувачі вважають, що комунальне підприємство "‎Київтеплоенерго"‎ проводило ТОВ "Нова перспектива люкс" через формально "‎конкурентні"‎ закупівлі. Частину контрактів компанія нібито отримала без конкурсу, ще частину – завдяки відхиленню вигідніших пропозицій інших учасників.

В антикорупційному центрі "Межа" дійшли висновку, що ТОВ "Нова перспектива люкс" було перекуплено у 2024 році та переоформлено на підставну особу. Встановлено, що власницею та директоркою компанії є Алла Бурейко.

За словами розслідувачів, до цього жінка не мала досвіду ведення бізнесу та не обіймала керівних посад. Вона доглядає за онуком, оскільки його матір позбавлена батьківських прав.

Як повідомляють у "Межі", після введення воєнного стану бабуся разом із дитиною виїхала за кордон, до Словаччини. У 2024 році вона працювала кухарем у місті Кошице в мережі напівфабрикатів Multi Cook (раніше – "Галя балувана"). Фотографію жінки у фартусі знайшли на офіційному сайті компанії.

Експерти також звернули увагу на інші фактори, які можуть свідчити про корупційні мотиви.

Розслідувачі вважають, що ТОВ "Нова перспектива люкс" сфальсифікувала досвід виконання аналогічних видів робіт. Справа в тому, що для того, щоб брати участь у конкурентних закупівлях, фірма повинна мати підтверджений документами схожий досвід.

"ТОВ "Нова перспектива люкс" цього не мала, тому у документації додала підроблені договори та акти виконаних робіт за ними з ПДВ. Однак, за даними реєстрів Державної податкової служби, ТОВка не була у вказаний період платником ПДВ", – кажуть у антикорупційному центрі "Межа".

Експерти також зазначають, що звіт ТОВ за дев’ять місяців 2025 року показує нуль доходів за 2024 рік, коли фірма нібито виконувала роботи з ПДВ на мільйони гривень і включила їх у тендерну документацію на відбудову ТЕЦ.

"Фактично звіт про "нульові" доходи свідчить, що жодних робіт ТОВка не виконувала в той час і не мала бути допущеною до бюджетних закупівель", – додають в антикорупційному центрі.

Київ на межі енергетичної катастрофи

Нагадаємо, внаслідок масованих російських атак у Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше половини тепла та елекроенергії для столиці.

За словами директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, замінити потужності київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 малими когенераційними установками практично нереально.

Експерт вважає, що для того щоб покрити потребу Києва у потужності понад півтора гігавата електроенергії потрібно понад тисячу таких міні-ТЕЦ.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, навіть за найгіршого сценарію українська столиця не залишиться повністю без світла. Водночас ситуація з опаленням може бути катастрофічною.

