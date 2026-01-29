Кількість заброньованих за рік значно зросла: в уряді озвучили цифри

Урядовці наголошують на важливості балансу між потребами війська і ситуацією в економіці.

За останній рік кількість війсьоковозобов'язаних із "бронню" від мобілізації зросла на 300 тисяч осіб. Про це розповів міністр економіки Олексій Соболев, якого цитує lb.ua.

Так, коментуючи питання бронювання, міністр наголосив на важливості втримати баланс, аби не зірвати мобілізацію і не нашкодити економіці. На думку, Соболева, втримати баланс між бронюванням і мобілізацією вдається, хоча кількість заброньованих і зросла.

"Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз – десь мільйон триста [тисяч]", – сказав він.

Відео дня

За словами урядовця, раніше військові просили зменшити кількість заброньованих. Однак бронювання, на його думку, теж є важливим, оскільки заради отримання "броні" деякі люди виходять "тіні" і починають працювати офіційно.

"Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів", – сказав він.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні сім місяців Україна суттєво покращила показники укомплектованості підрозділів, досягнувши стабільного виконання планів із набору особового складу.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки двом ключовим чинникам: кращому, більш людському ставленню до військовозобов’язаних і посиленню мотивації. За його словами, важливу роль відіграло покращення роботи ТЦК, командирів і всієї системи підготовки та супроводу мобілізованих, адже проблеми найчастіше виникають там, де відсутнє нормальне ставлення до людей.

Вас також можуть зацікавити новини: