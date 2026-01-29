Комп'ютерні магазини прибирають відеокарти та ОЗУ з вітринних ПК через крадіжки

Дорогі комплектуючі тепер зберігаються на складі і встановлюються тільки при продажу.

В американських магазинах на тлі зростання цін і триваючого дефіциту RAM почастішали крадіжки комп'ютерного "заліза" прямо з торгових залів. В першу чергу зловмисників цікавлять оперативна пам'ять і відеокарти – компактні, дорогі і легко перепродавані компоненти, пише Dexerto.

Однією з мереж, змушених піти на крайні заходи, стала Costco. У ряді магазинів покупці помітили, що виставлені на вітринах ПК виглядають як повноцінні збірки з підсвічуванням і вентиляторами, але при цьому позбавлені ОЗУ, а іноді і відеокарт. На корпусах розміщується опис конфігурації, а самі компоненти фізично відсутні.

Обговорення ситуації активно розгорнулося на Reddit після публікації фото з торгового залу. Користувачі та співробітники рітейлу розповіли про реальні інциденти, коли зловмисники розкривали корпуси демонстраційних комп'ютерів і викрадали тільки планки DDR5, вартість яких на ринку зараз в 2-3 рази вище рекомендованої.

Відео дня

Джерело на Reddit, співробітник рітейлу, розповів, що рішення про видалення компонентів приймається на рівні конкретного магазину, але сама оперативна пам'ять зберігається на складі і встановлюється тільки в момент продажу комп'ютера покупцеві.

За прогнозами, дефіцит і високі ціни на комплектуючі триватимуть до 2028 року. Для збільшення виробництва, яке задовольнить попит, потрібно багато часу.

Раніше стало відомо, що через дефіцит пам'яті Nvidia скорочує випуск відеокарт з 16 ГБ пам'яті і скасовує серію GeForce RTX 50 Super, Sony переносить вихід PS6 на пару років, а дешеві SSD можуть піти в минуле.

УНІАН розповідав, що геймери знайшли незвичайний спосіб заощадити на купівлі оперативної пам'яті. Вони купують адаптери-перехідники з SO-DIMM на DIMM, що дають змогу встановити ноутбучні модулі пам'яті у звичайний ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: