РФ звернулася до ООН з вимогою прирівняти Донбас до Гренландії, - Лавров

Російський міністр послався на те, що ООН визнає право народу Гренландії на самовизначення.

Росія звернулася до ООН із запитом про визнання права населення Донбасу, "Новоросії" та Криму на самовизначення. Про це в інтерв'ю турецьким ЗМІ заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Я писав листи, полемізував на засіданнях Ради Безпеки ООН з Генеральним секретарем Гутеррешем. (...) Зараз вже вкотре звернулися до Генерального секретаря ООН Гутерреша і його команди з питанням, що якщо (...) в ООН визнають право народу Гренландії на самовизначення, що саме народ Гренландії вирішує свою долю, а не хтось зі сторони, то чи визнають в ООН таке право і за населенням Донбасу, Новоросії і, звичайно, Криму?" – заявив він.

Лавров зазначив, що в початковому "мирному плані" з 28 пунктів, таємно складеному Росією і США в листопаді, була записана вимога до Києва забезпечити права нацменшин, включаючи мову і релігію. Російський міністр поскаржився, що Європа і Україна викреслили відповідний пункт зі своєї версії мирного плану.

Під час інтерв'ю російський міністр також відкинув ідею припинення вогню на час проведення мирних переговорів.

"Багато разів говорили, президент [Володимир] Путін часто нагадував про це, що перемир'я, якого знову домагається Зеленський, хоча б на 60 днів, а краще довше, воно для нас неприйнятно", – заявив він.

Коментуючи плани України і США укласти угоду про гарантії безпеки, Лавров заявив, що в Москві не знають, про що цей документ.

"Про угоду про гарантії безпеки між США і Україною говорити не буду, тому що ми її не бачили. (...) Заявляється, що гарантії безпеки – це ключ до не відновлення цього конфлікту. Це буде ключ до зовсім інших "дверей". Тому що якщо розібратися, про що йдеться, то "господарі" режиму Зеленського працюють над тим, щоб гарантувати безпеку цьому незаконному, що втратив легітимність режиму, коріння якого було пущено в ході державного перевороту в лютому 2014 року", – заявив Лавров.

За його словами, справжні "чесні" гарантії були передбачені в проекті мирної угоди, який обговорювався в Стамбулі навесні 2022 року.

"Там було чітко сказано, що означають гарантії безпеки – відсутність іноземних військових баз на території України, жодних навчань за участю іноземців, якщо тільки такі навчання не будуть схвалені всіма країнами-гарантами – все детально і конкретно. Якщо раптом хтось порушує ці гарантії, то країни-гаранти вживають заходів щодо припинення цих порушень", – заявив Лавров.

Як писав УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань мирного врегулювання, зокрема, щодо територій і Запорізької АЕС. Водночас, реакція Кремля, на його думку, свідчить про відсутність інтересу Росії до припинення агресії.

Також ми розповідали, що державний секретар США Марко Рубіо вважає територіальне питання, зокрема долю Донбасу, ключовою і найбільш складною суперечкою між Україною і Росією. Рубіо підкреслив, що вирішення цього питання буде надзвичайно складним.

