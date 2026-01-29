Спецпосланець Трампа заявив про 'значний прогрес' у питанні завершення війни в Україні

Він також підтвердив, що наступна зустріч делегацій відбудеться приблизно за тиждень.

Під час останньої зустрічі в Абу-Дабі вдалося досягти "значного прогресу" щодо завершення війни РФ проти України.

Таку заяву на брифінгу зробив спеціальний посланник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф. За його словами, Україна вважає, що останнім часом вдалося досягти найбільшого прогресу "з часів Женеви".

"Минулої неділі в Абу-Дабі у нас було п'ять російських генералів разом з Джаредом (Кушнером, – ред.), мною та Деном Дрісколом (міністр армії США, – ред.). Ми вважаємо, що серйозно просунулися", – заявив Віткофф.

Спецпосланець Трампа також підтвердив, що наступна зустріч делегацій відбудеться приблизно за тиждень. Віткофф зазначив, що зараз між сторонами "відбувається багато позитивного під час обговорення земельної угоди", маючи на увазі питання територій.

Переговори і війна в Україні: ви могли це пропустити

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив диктатора Путіна не атакувати українські міста протягом найближчого часу. За словами американського лідера, правитель РФ погодився відмовитися від обстрілів Києва та інших населених пунктів, "поки стоять сильні холоди".

Тим часом висока представниця ЄС Кая Каллас каже, що Росія не ставиться до переговорів в Абу-Дабі серйозно. Проте Москва задоволена тим, що США вимагають від України серйозних поступок.

