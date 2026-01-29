ЄС офіційно вніс Росію до списку спонсорів тероризму: що це означає

Рішення Єврокомісії опублікували в офіційному журналі блоку.

ЄС офіційно включив Росію до "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Відповідне рішення Єврокомісії опубліковане в Офіційному журналі блоку.

Як повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас на пресконференції, це рішення ускладнить проведення операцій з російськими банками.

"ЄС сьогодні вніс Росію до "чорного списку" через ризики відмивання коштів. Це уповільнить і збільшить витрати на операції з російськими банками", - сказала вона.

Внесення Євросоюзом РФ до переліку країн з високим ризиком відмивання грошей передбачає посилений контроль з боку всіх банків Євросоюзу за будь-якими фінансовими операціями, що мають зв’язок із Росією.

Санкції ЄС проти РФ

Про те, що ЄС хоче внести РФ до до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, стало відомо на початку грудня.

Як писало видання Politico, попри те, що у міжурядовій наглядовій організації Financial Action Task Force (FATF) вирішили призупинити членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, вони так і не внесли РФ до чорного списку через протидію країн групи БРІКС. Раніше ЄС узгоджував дії з FATF, але з 2025 року блок створив власний орган для боротьби з відмиванням грошей - управління протидії відмиванню коштів (AMLA).

26 січня Європейська Рада ухвалила остаточне рішення про поступову заборону імпорту російського газу до країн-членів блоку. Передбачається, що остання молекула російського газу перетне кордони ЄС у 2027 році.

Блок також готує ювілейний 20-й пакет санкцій проти РФ ймовірно, буде зосереджений на обмеженні російських доходів від експорту енергоносіїв.

