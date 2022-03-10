Диктатор наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України".

Олександр Лукашенко заявив про відправку "білоруських фахівців" на захопленому російськими терористами ЧАЕС нібито для відновлення подачі електроенергії.

Слова білоруського диктатора цитує БЕЛТА.

"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити… доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.

Також диктатор наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, стверджує Лукашенко, "переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".

"Ми не знаємо, чому вони ідуть у бік чорнобильської станції", - заявив білоруський диктатор.

Російська атака на українські АЕС

24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива - 1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, європейські країни.

Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

На даний час там тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

Вчора, 9 березня, у МАГАТЕ заявили, що безпекова ситуація на ЧАЕС "не критична". Міжнародна агенція стверджувала, що об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання.

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