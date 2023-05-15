Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про серйозну хворобу.
Як повідомляє прес-служба Лукашенка, сьогодні він працює у центральному командному пункті ВПС та військ ППО.
"Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони. Захід розпочинається просто зараз", - йдеться у повідомленні.
На фото з місця події Лукашенко позує у військовій формі. Негаразди зі здоров'ям видає перебинтована рука диктатора. На фото з параду в Москві він мав бинт на правій руці, а зараз - на лівій.
Лукашенко хворий - що відомо
У ЗМІ почали поширюватися чутки про погіршення здоров'я Лукашенка, особливо після параду 9 травня в Москві - там диктатор ледве пересувався і швидко повернувся додому.
Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін підтвердив, що Олександр Лукашенко захворів. За даними джерел, Лукашенка лікують професора з Москви, у нього стався серйозний збій.