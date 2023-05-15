Поява диктатора прикувала увагу ЗМІ, адже кілька днів підряд інсайдери повідомляли, що він серйозно хворий.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з'явився на публіці на тлі чуток про серйозну хворобу.

Як повідомляє прес-служба Лукашенка, сьогодні він працює у центральному командному пункті ВПС та військ ППО.

"Заслухає доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони. Захід розпочинається просто зараз", - йдеться у повідомленні.

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На фото з місця події Лукашенко позує у військовій формі. Негаразди зі здоров'ям видає перебинтована рука диктатора. На фото з параду в Москві він мав бинт на правій руці, а зараз - на лівій.

Лукашенко хворий - що відомо

У ЗМІ почали поширюватися чутки про погіршення здоров'я Лукашенка, особливо після параду 9 травня в Москві - там диктатор ледве пересувався і швидко повернувся додому.

Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін підтвердив, що Олександр Лукашенко захворів. За даними джерел, Лукашенка лікують професора з Москви, у нього стався серйозний збій.

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