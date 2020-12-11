Ними стали де-факто обраний президент США Джо Байден і кандидат у віце-президенти Камала Харріс.

Авторитетний американський журнал Time назвав двох осіб переможцями в номінації "Людина року-2020".

Читайте такожForbes назвав найвпливовіших жінок світу 2020 рокуНими стали де-факто обраний президент США Джо Байден і кандидат у віце-президенти Камала Харріс.

"Байден і Харріс поділяють віру в те, що чуйне управління може відновити втрачену нами єдність",— зазначає видання.

На звання також номінувалися чинний президент США Дональд Трамп, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, всі медичні працівники, які боролися з пандемією COVID-19, і «рух за расову справедливість», передає kommersant.

Роком раніше Time визнав "людиною року" 16-річну (на той момент) шведську екоактивістку Грету Тунберг. Вона стала наймолодшою з тих, хто отримав це звання за 92-річну історію.

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Автор: УНІАН