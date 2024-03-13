До переговорів обох лідерів приєднається також прем'єр Польщі Дональд Туск.

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю поїде до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони зустрінуться, щоб зменшити напруженість навколо України.

Про це повідомляє POLITICO з посиланням на високопоставлених німецьких та французьких чиновників. До переговорів приєднається також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Лідери хочуть, щоб ця зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

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Тривала напруга розпочалася із заяви Макрона про те, що він не виключає можливість відправлення західних військ воювати в Україні. Більш обережний Шольц відповів, що цього не станеться.

Кілька днів потому Макрон, схоже, прямо відповів Шольцу. "Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно не бути боягузами", – сказав він у Празі.

Німецькі чиновники скаржаться, що Макрон жорстко висловлювався щодо України, але не надав такої військової підтримки, як Німеччина. За оцінками Кільського інституту, Франція надала Україні на 640 мільйонів євро менше військової допомоги порівняно з Німеччиною. Французи заперечують ці цифри.

"Франція обрала оперативну ефективність у своїй військовій допомозі Україні: обіцяйте те, що можете виконати, виконуйте те, що можете обіцят", — заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Цього тижня Макрон відклав давно запланований візит в Україну через напруженість із союзниками через його дедалі більш агресивну риторику. У неділю Єлисейський палац оголосив, що візит відбудеться протягом "найближчих кількох тижнів".

Рішення про відкладення було прийнято, щоб дати час для переговорів із союзниками, які принесуть "відчутні результати" для України.

Планується, що Макрон прибуде до Берліна близько обіду в п’ятницю для двосторонньої розмови з Шольцем. Після зустрічі Макрона і Шольца має відбутися тристороння дискусія з Туском. Далеко незрозуміло, яким чином приєднання Туска до обговорення допоможе згладити давні тертя між Шольцем і Марконом.

Високопоставлений німецький чиновник сказав, що від п'ятничних переговорів, метою яких було надіслати новий сигнал про єдність, не очікується жодних конкретних рішень чи оголошень.

Резонансні заяви Макрона

В кінці лютого Еммануель Макрон заявив, що в ЄС обговорюють відправку західних військ в Україну. За його словами, Європа робить все, аби Росії не вдалося виграти війну в Україні.

Своєю чергою міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що відправлення військ в Україну може стати на заваді дипломатії. Проте він погодився з думкою Києва про те, що постачання зброї Україні відбувається повільно.

"Введення військ в Україну означає крок до односторонньої ескалації, який перекреслить шлях дипломатії. Немає сенсу висувати такі ідеї зараз, після двох років війни", - зауважив Крозетто.

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