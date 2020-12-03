Нові правила приготування ввели з грудня у всіх закладах мережі.

Мережа ресторанів Mcdonald's швидкого харчування оголосила про зміну процесу приготування бургерів після опитування відвідувачів по всьому світу.

Читайте такожMcdonald's почне подавати бургери з рослинним м'ясом у 2021 роціПро це пише Forbes з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що булки стануть м'якше та темніше, компанія буде пекти їх за трьома різними рецептами. У них не буде підсилювачів смаку: тільки натуральні інгредієнти для поліпшення текстури, обсмажування і смаку.

Нові правила приготування ввели з грудня у всіх закладах мережі.

Оновлений рецепт бургерів Mcdonald's: нововведення

розмір булочки змінять так, щоб він співвідносився з м'ясною котлетою;

котлети будуть смажити на грилі невеликими партіями, а цибулю до них додавати відразу на етапі обсмажування;

сир Чеддер за новою технологією будуть класти в бургер при певній температурі, щоб скибочка «ідеально розплавилася на гарячій котлеті»;

у «Біг Маці» збільшать кількість однойменного соусу, щоб він рівномірно розподілявся по всій булочці.

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Автор: УНІАН