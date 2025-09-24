За кілька днів Трамп запропонує Зеленському "підписати капітуляцію або злітати на Марс із прощеним ним Маском", пише опальний політик.

Колишній президент Росії та нинішній заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на різкий поворот президента США Дональда Трампа в бік України.

У своєму Telegram-каналі одіозний політик оголосив, що лідер США нібито потрапив в "альтернативну реальність", але вірить, що "Трамп повернеться.

"Трамп знову потрапив в альтернативну реальність та видав порцію політичних заклинань на тему "Яка слабка Росія"... У цій реальності все інакше. Київ перемагає, Росія порвана на шматки, економіка "бандерівської" України впевнено зростає за рахунок власних ресурсів. У цій реальності давно та щасливо живуть попередники Трампа Обама та Байден. Але Трамп не такий! Не сумніваюся – він повернеться. Він завжди повертається", - пихато заявив Медведєв.

Він прогнозує, що за кілька днів Трамп запропонує президенту України Володимиру Зеленському "підписати капітуляцію або злітати на Марс із прощеним ним Маском".

Заяви Трампа про Україну

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп розвернув на 180 градусів один із найважливіших принципів своєї зовнішньої політики, заявивши, що Україна може виграти війну. Як пише The Atlantic, Трамп дав зрозуміти, що він ситий по горло Кремлем, але це не означає, що він упевнений у перемозі України, і таке прозріння лідера США може не тривати довго.

Видання Sky News назвало кілька причин, чому Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територіями до заяв про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю.

