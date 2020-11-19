У колишнього американського президента склалося краще враження про Медведєва, який, як йому здалося, не вірить у всі байки Кремля.

Колишній президент США Барак Обама розкритикував Володимира Путіна у своїй новій книзі "Земля обітована". Зокрема, він зауважив, що російський президент поставив жагу влади вище совісті. А російський уряд нагадував Обамі "кримінальний синдикат".

Про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty, нагадуючи, що перший том мемуарів колишнього президента США був опублікований 17 листопада. В ній він пише, що Путін нагадував йому сучасну версію тих корумпованих політичних босів, які керували містами США в кінці 19-го і на початку 20-го століть. Такі політики розглядали кумівство і хабарництво "як законні інструменти обміну".

"В такому світі безсовісність і зневага до будь-який високих прагнень за межами накопичення влади не вважалися недоліками. Це були хороші якості", - пише в своїй книзі 44-й президент США.

Читайте такожNew York Times: Обама згадав Путіна в мемуарах і назвав його "нічим не примітним"Він також зауважив, що Путін, який править Росією вже більше двох десятиліть, збудував країну такою, "щоб її боялися, але не наслідували". На думку Обами, навряд чи жителі країн, що розвиваються, дивляться на Москву як "на взірець". В 44-го президента США, який обіймав свою посаду в 2009-2017 роках, були дуже напружені відносини з Путіним.

Колишній сенатор штату Іллінойс зайняв Овальний кабінет в тяжкі для американо-російських відносин часи. Москва вторглася в Грузію у серпні 2008 року, за три місяці до того, як Обама переміг на президентських виборах. У Східній Європі поглиблювалося занепокоєння через агресію Кремля.

Спочатку Обама намагався покращити відносини з Москвою. Політику його адміністрації в цьому напрямку назвали "перезавантаженням". Але постійна недовіра, незгода в зовнішній політиці й демонтаж демократії в Росії завадили досягти прогресу.

В кінці 2011 року Путін звинуватив адміністрацію Обами в спробі організувати заворушення в Росії. Після цього відносини стали напруженими. Потім в 2014 році Кремль анексував український Крим й розв'язав війну на Сході України після повалення проросійського президента в Києві. Відносини США з Росією стали найгіршими з часів Холодної війни. Адміністрація Обами разом з союзниками видворила Росію з G8 й запровадила санкції проти неї, щоб покарати режим Путіна за агресію проти України.

Читайте такожСенат розкритикував Обаму за погану боротьбу з втручанням Росії у вибориВ своїй книзі Обама пригадує свою першу зустріч з російським лідером в липні 2009 року на його дачі поблизу Москви. Путін, який на той час був прем'єр-міністром в адміністрації Дмитра Медведєва, здався президенту США "фізично нічим не примітним, низьким і компактним, зі статурою борця". Обама також посміявся зі схильності Путіна влаштовувати собі фотосесії в стилі "мачо", фотографуючись без сорочки верхи на коні. В своїй книзі Обама написав, що володар Кремля робить це з "вибагливістю, характерною підліткам в Instagram".

Американський президент пригадав, як Путін влаштував "яскравий і, здавалося, нескінченний монолог" під час першої зустрічі, в деталях описуючи всі російські образи на США за останні два десятиліття включно з розширенням НАТО й вторгненням в Ірак. У свою чергу, про Дмитра Медведєва колишній американський президент пише більш прихильно. Йому здалося, що молодший лідер Росії, який обіймав посаду президента в 2008-2012 роках, не вірив у всі байки Кремля й з більшим ентузіазмом ставився до перезавантаження відносин.

"Я помітив певну іронічну відстороненість в його манері, ніби він хотів мені показати, що насправді не вірить в усе, що сам каже", - пише Обама в своїй книзі про першу зустріч з Медведєвим на саміті G20 в квітні 2009 року.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми пояснив "основний сенс" відставки уряду РФВін також зауважив, що у нього й Медведєва було кілька спільних рис. Обидва лідери вивчали юридичну справу, перш ніж завели сім'ї. А ще їм допомагали старші політики. Однак, він також описав Медведєва як "заможного" чоловіка, який використав свої політичні зв'язки для заволодіння великою деревообробною компанією в часи приватизації у 1990-х роках, коли стандарти життя в Росії сильно падали.

Обама пригадав, що він і Медведєв майже не говорили про політику, коли вечеряли на дачі президента Росії поблизу Москви в 2009 році. Світлана Медведєва говорила в той вечір про своє занепокоєння тим, що робота батька на посаді президента створює соціальний тиск на їхнього сина Іллю. Тож вона хотіла б, щоб він навчався за кордоном.

"Я був шокований, наскільки простим був той вечір. За виключенням присутності перекладача, який сидів окремо за нами, поки ми їли, це можна було б порівняти зі звичайною вечерею в заможному американському передмісті", - пише Обама в книзі.

Читайте такожTIME: Трамп може сісти за ґрати, коли вже не буде президентом СШАОбама також розкритикував свого попередника, президента Джорджа Буша-молодшого, за те, що він не був ще жорсткішим до Путіна. На його думку, Буш дозволив Росії безкарно влаштувати вторгнення в Грузію в 2008 році. Російська війна проти кавказької країни почалася за 5 місяців до завершення роботи адміністрації Буша після 8 років.

"Окрім зупинки дипломатичних контактів, адміністрація Буша нічого не зробила, щоб покарати Росію за агресію. А решта світу знизала плечами й пішла далі, що прирекло будь-які спроби ізолювати Росію на провал", - вважає Обама.

Видання нагадує, що президент Дональд Трамп теж критикував самого Обаму за те, що він не забезпечив Україну летальною зброєю для захисту від агресії Росії в 2014 році.

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Переклад: Лесь Димань