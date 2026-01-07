Мерц натякнув, що Німеччина не розмістить війська в Україні, - BILD

Канцлер вважає за можливе подальшу внутрішньополітичну дискусію з цього приводу.

Канлцер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі Коаліції охочих у Парижі дав зрозуміти, що його країна не має наміру розміщувати німецькі війська в Україні навіть після припинення вогню.

Як пише видання BILD, канцлер вважає за можливе подальшу внутрішньополітичну дискусію з цього приводу.

Мерц також уточнив, що характер та обсяг німецької підтримки безпеки України уряд та Бундестаг визначать після того, як відбудеться припинення вогню та стануть відомі його умови.

"Німеччина продовжить робити внесок - політичний, фінансовий і також військовий", - підкреслив канцлер країни.

Інші заяви Мерца

Як повідомляв УНІАН, напередодні Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та проходили службу, пов'язавши це з питанням безпеки.

На його думку, Україна повинна це забезпечити, аби молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції.

За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.

Водночас, Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він уточнив, що "це не сили, які будуть залучені до бойових дій".

