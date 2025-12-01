Тиждень, що попереду, може бути "вирішальним" для України, враховуючи низку майбутніх перемовин. Про це заявила Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, повідомляє Le Figaro.
"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії", - сказала вона журналістам.
За її словами, в ЄС поінформовані, що переговори в США були складними, але продуктивними.
"Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я поговорю з міністром оборони України та міністром закордонних справ України", - додала вона.
За її словами, очевидно, що Росія не хоче миру і тому "потрібно зробити Україну максимально сильною".
Мирні переговори по Україні
Як повідомляв УНІАН, у неділю українська та американська делегації провели ключові переговори у Флориді про припинення війни, які тривали понад чотири години.
Відомо, що після переговорів з українською делегацією у Флориді спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже розповів, що їхня зустріч відбудеться завтра, 2 грудня, у другій половині дня.
Він сказав, що кадри початку зустрічі Путіна і Віткоффа буде опубліковано, але про заяву за підсумками говорити зарано.
"Заради успіху процесу, а ми зацікавлені в успіху, ми не маємо наміру вести жодних обговорень у "мегафонному" режимі через ЗМІ", - додав спікер Кремля.