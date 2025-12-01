В ЄС поінформовані, що переговори в США були складними, але продуктивними.

Тиждень, що попереду, може бути "вирішальним" для України, враховуючи низку майбутніх перемовин. Про це заявила Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, повідомляє Le Figaro.

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії", - сказала вона журналістам.

За її словами, в ЄС поінформовані, що переговори в США були складними, але продуктивними.

"Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я поговорю з міністром оборони України та міністром закордонних справ України", - додала вона.

За її словами, очевидно, що Росія не хоче миру і тому "потрібно зробити Україну максимально сильною".

Мирні переговори по Україні

Як повідомляв УНІАН, у неділю українська та американська делегації провели ключові переговори у Флориді про припинення війни, які тривали понад чотири години.

Відомо, що після переговорів з українською делегацією у Флориді спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже розповів, що їхня зустріч відбудеться завтра, 2 грудня, у другій половині дня.

Він сказав, що кадри початку зустрічі Путіна і Віткоффа буде опубліковано, але про заяву за підсумками говорити зарано.

"Заради успіху процесу, а ми зацікавлені в успіху, ми не маємо наміру вести жодних обговорень у "мегафонному" режимі через ЗМІ", - додав спікер Кремля.

