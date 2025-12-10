Контури мирної угоди для України стають чіткими, - WP

Мир у вигляді суверенної України з гарантіями безпеки, членством у ЄС та масштабними інвестиціями США та Європи стає дедалі реальнішим.

Найближчим часом Україна може отримати довгострокову мирну угоду, яка передбачає суверенітет країни, захищені міжнародними гарантіями безпеки, інтеграцію до Європейського Союзу та економічне відновлення за підтримки США та європейських партнерів, пише The Washington Post.

За словами американських, українських та європейських чиновників, переговори ще не завершені, а їх успіх залежить від готовності президента Дональда Трампа підтримати угоду, не тиснучи надмірно на Київ та європейських союзників.

Основні положення пакету - що пропонують Україні

Членство у ЄС: Україна може приєднатися до Євросоюзу вже у 2027 році. Це сприятиме торгівлі, інвестиціям та зменшенню корупції у державних підприємствах.

Україна може приєднатися до Євросоюзу вже у 2027 році. Це сприятиме торгівлі, інвестиціям та зменшенню корупції у державних підприємствах. Гарантії безпеки: США та європейські країни забезпечать захист України від можливих порушень Росією угоди, включно з формулою, подібною до статті 5 НАТО.

США та європейські країни забезпечать захист України від можливих порушень Росією угоди, включно з формулою, подібною до статті 5 НАТО. Суверенітет та армія: Україна збереже контроль над своїми територіями та матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів із можливістю додаткових сил підтримки.

Україна збереже контроль над своїми територіями та матиме армію чисельністю близько 800 тисяч солдатів із можливістю додаткових сил підтримки. Демілітаризовані зони та обмін територіями: Вздовж лінії припинення вогню буде створена демілітаризована зона; частина Донецька може піти на поступки Росії, щоб уникнути подальших втрат.

Вздовж лінії припинення вогню буде створена демілітаризована зона; частина Донецька може піти на поступки Росії, щоб уникнути подальших втрат. Запорізька АЕС: Планується виведення об’єкта з-під російської окупації та можливе управління США для забезпечення безпеки.

Планується виведення об’єкта з-під російської окупації та можливе управління США для забезпечення безпеки. Економічне відновлення: Планується залучення понад 200 млрд доларів заморожених російських активів, а також інвестиції США та міжнародних фінансових інституцій на реконструкцію країни на суму до 400 млрд доларів.

Американські переговірники, зокрема Джаред Кушнер та Стів Віткофф, наголошують на необхідності поєднання гарантій безпеки та економічних стимулів, щоб Україна змогла погодитися на угоду та уникнути подальшого конфлікту.

За словами дипломатів, ключовим моментом є забезпечення того, щоб угода була довготривалою, а не примусовою, оскільки поспішні рішення можуть призвести до ескалації війни та нових втрат.

Найбільша помилка, яку може зробити Трамп, — це наполягати на тому, що це або зараз, або ніколи. Дипломатія так не працює, як і хороший бізнес, наголошує видання.

Як зазначив Трамп кілька десятиліть тому: "Найгірше, що ви можете зробити в угоді, — це здаватися відчайдушним... Це змусить іншу сторону відчути запах крові, і тоді ви мертві".

"Трампу слід укласти розумну угоду, яка буде довготривалою. Інакше він може залишитися ні з чим, і цей жалюгідний конфлікт може перейти у ще більш руйнівну фазу", - підсумовує видання.

Мирна угода - що відомо

Днями президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про мирний план. Він сказав, що нібито Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського вона "подобається". Однак, за словами Трампа, нібито Зеленський ще не прочитав мирну пропозицію.

За даними FT, посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали президенту України Володимиру Зеленському кілька днів, щоб він відповів на запропонований мирний план, який вимагає від України погодитися на територіальні поступки. За даними джерел видання, Трамп хоче укласти угоду "до Різдва".

