Макрон обговорив з лідерами фракцій відправку військ в Україну: в Le Monde розповіли про результат

Президент Франції Емманюель Макрон обговорив з лідерами парламентських фракцій відправку військ в Україну після завершення війни. Про це пише Le Monde.

Як уточнює газета, "ніхто в цілому не виступав проти запропонованого механізму".

Відзначається, що загалом на зустрічі, яка тривала три години, були присутні близько 30 осіб: серед них представники як парламенту, так і уряду. Деякі учасники зустрічі розглядали "коаліцію бажаючих" як можливу альтернативу НАТО. При цьому частина з них насторожено ставиться до готовності влади США втрутитися у врегулювання війни в разі порушення припинення вогню.

"Макрон каже, що отримав зобов'язання щодо гарантій безпеки від американців, але я зараз насторожено ставлюся до американського слова", - сказав член парламентського комітету з оборони Жан-Луї Тьєріо.

Важливо, що сам Макрон наполягав на тому, що міжнародні сили будуть перебувати "далеко від фронту". Він сказав:

"Ми не будемо на передовій, ми там, щоб контролювати українську армію".

Лідер "Непокоренной Франції" в Національних зборах Матільда Пано в свою чергу заявила, що фракція вимагатиме мандата ООН на відправку військ на територію України після підписання мирної угоди.

Секретар Французької комуністичної партії закликав до формування об'єднаних сил під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Миротворці в Україні

Раніше The Times писала, що Велика Британія і Франція направлять в Україну значно менше військових, ніж очікувалося. У разі укладення мирної угоди вони відправлять до 15 тисяч солдатів.

Джерела видання заявили, що, за попередніми оцінками, в Україні буде розгорнуто менше 7 500 британських солдатів.

"Франція є єдиною іншою країною, яка зобов'язалася направити солдатів в Україну, і очікується, що вони складуть решту контингенту, який буде розміщений у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту", - додало The Times.

