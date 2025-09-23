НАТО обговорює реагування на порушення повітряного простору Естонії російськими МіГ-31.

Естонія готова прийняти британські F-35 з ядерним потенціалом після порушення повітряного простору РФ. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур, паредає The Telegraph.

Це рішення обговорюється на тлі останніх інцидентів: минулого тижня три російські МіГ-31 порушили естонський повітряний простір, перебуваючи в межах кордонів НАТО протягом 12 хвилин.

"Двері завжди відчинені для союзників", — підкреслив Певкур, відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення F-35A. Британські винищувачі вже ротуються на авіабазі Амарі в рамках місії НАТО з патрулювання Балтії, а нові літаки шостого покоління очікуються до кінця десятиліття.

Естонія не має власних винищувачів, тому на авіабазі Амарі регулярно несуть службу британські F-35 та Typhoon, а також літаки інших союзників. Міністр оборони наголосив, що будь-які дії НАТО повинні бути пропорційними та прийматися у кожному конкретному випадку.

Росія заперечує порушення повітряного простору Естонії, однак Певкур зазначив, що Естонія має докази та вела контакти з пілотами через радіочастоти. Літаки РФ були відведені за допомогою італійських F-35.

Цього тижня НАТО проводить консультації щодо подальших кроків після ініціативи Естонії за статтею 4. Прем’єр Польщі Дональд Туск та міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтвердили готовність протистояти будь-яким порушенням повітряного простору НАТО.

На тлі цих подій президент Росії Володимир Путін заявив про готовність продовжити договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) на один рік за умови аналогічних кроків США.

Загроза випадкової війни

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін "тримає палець на ядерній кнопці", ризик випадкової війни зростає з кожним днем. Про це пише стратегічний аналітик військової розвідки, експрацівникця Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребека Коффлер.

Сьогодні, на тлі війни в Україні, відсутності прямих каналів зв’язку між Росією та НАТО і взаємних звинувачень у планах нападу, "туман війни" може стати фатальним, застерігає Коффлер.

